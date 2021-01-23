«Рубин» проявляет интерес к защитнику из чемпионата Бельгии

«Рубин» проявляет интерес к защитнику «Сент-Трюйдена» Сами Ммаэ, сообщает Footmercato. По информации источника, клуб находится в постоянном контакте с окружением игрока и готов гарантировать 24-летнему марокканцу достаточное игровое время.



Защитник выступал за молодёжные команды «Гента» и «Стандарда». В 2018 году игрок перешёл в «Сент-Трюйден» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Ммаэ провёл 10 матчей, но не отметился результативными действиями. Также Сами провёл четыре матча за сборную Марокко. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 850 тыс.



«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 21 января «Рубин» одержал победу в товарищеском матче с «Партизаном». Встреча завершилась со счётом 5:2.

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