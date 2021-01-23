Нападающий Аркадиуш Милик попрощался с «Наполи». Футболист продолжит карьеру в «Марселе».



«Прибыл в Неаполь более четырёх лет назад, но никогда не забуду первое знакомство с городом. Неаполь производит приятное впечатление: приветствует вас, обнимает, заставляет чувствовать себя как дома.



За эти четыре года я много плакал. Это были горькие слёзы боли, когда получал травмы. Слёзы грусти, когда мы были так близки к скудетто. Слёзы радости после пенальти в финале Кубка Италии. За всё это время неизменным оставалось одно — теплота и отношение ко мне со стороны граждан Неаполя. Вы аплодировали мне, знали моё имя, ждали моего возвращения. Вы критиковали меня, но всегда были со мной. Я ухожу, но беру с собой часть этого города. Всегда буду уважать этот город и этот клуб. Обнимаю всех», — приводит слова Милика Football Italia.

Милик перешёл в «Марсель» и сфотографировался с футболкой клуба