Автогол в матче с «Саутгемптоном» не позволил «Арсеналу» пройти в 1/8 финала Кубка Англии
«Саутгемптон» принимал «Арсенал» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 24-й минуте встречи. Бразильский защитник «канониров» Габриэль отправил мяч в свои ворота. Этот гол не позволил лондонскому клубу пройти в следующую стадию Кубка Англии. Как итог, «Саутгемптон» вышел в 1/8 финала турнира.
«Арсенал» по итогам 19 туров английской Премьер-лиги набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Саутгемптон», набрав в 18 турах 29 очков, занимает девятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (40). В тройку лидеров входят «Манчестер Сити» (38) и «Лестер Сити» (38).
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