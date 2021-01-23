Автогол в матче с «Саутгемптоном» не позволил «Арсеналу» пройти в 1/8 финала Кубка Англии

«Саутгемптон» принимал «Арсенал» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 24-й минуте встречи. Бразильский защитник «канониров» Габриэль отправил мяч в свои ворота. Этот гол не позволил лондонскому клубу пройти в следующую стадию Кубка Англии. Как итог, «Саутгемптон» вышел в 1/8 финала турнира.

«Арсенал» по итогам 19 туров английской Премьер-лиги набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Саутгемптон», набрав в 18 турах 29 очков, занимает девятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (40). В тройку лидеров входят «Манчестер Сити» (38) и «Лестер Сити» (38).