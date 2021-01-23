Куман — о критике игроков: должен говорить, что вижу. Если нет — приведите другого тренера

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался на тему критики футболистов команды. По словам специалиста, если футболисты выступают невыразительно, то слова критики в их адрес обоснованы.

«Не собираюсь лгать. Говорю о том, что вижу. Часто команда играет на все сто, но только после того, как получит порцию плохих слов. Если играете за «Барсу», то должны быть требовательными. Я критикую игроков с уважением. Хочу им помочь. Если мы играем с „Корнельей“ со всем уважением и не можем выиграть за 90 минут, я должен сказать то, что вижу, а если нет, то приведите другого тренера», — цитирует Кумана AS.

Примечательным моментом во встрече 1/16 финала Кубка Испании «Барселоны» и «Корнельи» (2:0) стало два нереализованных пенальти в исполнении сине-гранатовых, что вызвало недовольство Кумана.