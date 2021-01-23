Куман рассказал, испытывает ли «Барселона» трудности без Суареса

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался на тему ушедшего из клуба нападающего Луиса Суареса, который ныне выступает за мадридский «Атлетико».

«Испытывает ли «Барселона» трудности без Суареса? Не люблю отвечать на этот вопрос. Вы спрашиваете меня о нём, только когда Луис забивает. Он отличный игрок, желаю ему удачи, но решение принято. Он забил пенальти, но был ли там одиннадцатиметровый, непонятно», — цитирует Кумана AS.

Луис Суарес в сезоне-2020/2021 чемпионата Испании отыграл 14 матчей за мадридский «Атлетико». На счету 33-летнего уругвайского форварда 11 забитых мячей и 2 голевые передачи. Контракт игрока с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2022 года. Выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год.