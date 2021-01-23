Артета прокомментировал вылет «Арсенала» из 1/16 финала Кубка Англии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал проигрыш в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Саутгемптоном» (0:1).

«Очень грустно, что мы вылетели из Кубка. Разочарован и вылетом, и тем, как мы играли. Были проблемы в первом тайме и ошибки из-за того, что соперник очень много прессинговал. Во втором тайме у нас было два или три хороших момента, но этого недостаточно.

Игра была равной. В первом тайме они выиграли много вторых мячей. Во втором тайме мы стали играть более качественно. Мы стали доминировать, создавали моменты, но этого было недостаточно", — цитирует Артету BBC.

«Саутгемптон» принимал «Арсенал» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол был забит на 24-й минуте встречи. Бразильский защитник «канониров» Габриэль отправил мяч в свои ворота.