Анчелотти: «Эвертон» не участвует в чемпионской гонке
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти выразил мнение, что его команде пока рано говорить о титуле в английской Премьер-лиге. По словам специалиста, «ирискам» нужно бороться за место в еврокубках.
«Честно говоря, мы не участвуем в чемпионской гонке. Рассчитываем бороться за место в еврокубках, как и говорил в начале сезона. Сейчас мы находимся на хорошей позиции и хотим оставаться там. Это зависит от нас. Говорить о титуле в данный момент для нас слишком», — цитирует Анчелотти Goal.
«Эвертон» по итогам 17 туров английской Премьер-лиги набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (40). В тройку лидеров входят «Манчестер Сити» (38) и «Лестер Сити» (38).
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