Алексей Миранчук — в запасе на матч с «Миланом»

Сегодня, 23 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Аталанта». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Милан» — «Аталанта». Стали известны стартовые составы команд.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Калюлю, Кьер, Тео Эрнандес, Кессье, Тонали, Кастильехо, Мейте, Леау, Ибрагимович.



«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Гьимшити, Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Иличич, Сапата.

Российский полузащитник Алексей Миранчук начнёт встречу на скамейке запасных. В 10 матчах итальянской Серии А хавбек забил один мяч. На его счету по одному голу в Кубке Италии и Лиге чемпионов УЕФА в трёх матчах турнира.