Гол Луки Йовича помог «Айнтрахту» разгромить «Арминию»

«Арминия» принимала «Айнтрахт» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила на стадионе «Шюко-Арена» в Билефельде и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Пятый по счёту гол на 75-й минуте встречи забил нападающий Лука Йович, он вернулся в немецкий клуб на правах аренды из мадридского «Реала». Таким образом, сербский форвард за два матча записал на свой счёт больше голов (3), чем за 32 матча в составе «сливочных» (2).

В это же время проходили ещё четыре встречи немецкой Бундеслиги. «Аугсбург» принимал «Унион» (2:1), «Байер» сыграл дома с «Вольфсбургом» (0:1), «Штутгарт» на выезде провёл матч с «Фрайбургом» (1:2), «Майнц» дома выдал голевую встречу с «РБ Лейпциг» (3:2).