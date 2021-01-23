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Гол Луки Йовича помог «Айнтрахту» разгромить «Арминию»

Гол Луки Йовича помог «Айнтрахту» разгромить «Арминию»
Футбол / Германия 0

«Арминия» принимала «Айнтрахт» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила на стадионе «Шюко-Арена» в Билефельде и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Пятый по счёту гол на 75-й минуте встречи забил нападающий Лука Йович, он вернулся в немецкий клуб на правах аренды из мадридского «Реала». Таким образом, сербский форвард за два матча записал на свой счёт больше голов (3), чем за 32 матча в составе «сливочных» (2).

В это же время проходили ещё четыре встречи немецкой Бундеслиги. «Аугсбург» принимал «Унион» (2:1), «Байер» сыграл дома с «Вольфсбургом» (0:1), «Штутгарт» на выезде провёл матч с «Фрайбургом» (1:2), «Майнц» дома выдал голевую встречу с «РБ Лейпциг» (3:2).

Германия - Бундеслига. 18-й тур
23 января 2021, суббота. 17:30 МСК
Арминия
Билефельд
Окончен
1 : 5
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Силва – 25'   0:2 Костич – 27'   0:3 Силва – 33'   1:3 Кордова – 36'   1:4 Нильссон – 51' (автогол)   1:5 Йович – 75'
Германия - Бундеслига. 18-й тур
23 января 2021, суббота. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
2 : 1
Унион
Берлин
1:0 Нидерлехнер – 17'   1:1 Ингвартсен – 25'   2:1 Нидерлехнер – 47'
Германия - Бундеслига. 18-й тур
23 января 2021, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
3 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Адамс – 15'   1:1 Ньякат – 24'   1:2 Хальстенберг – 30'   2:2 Ньякат – 35'   3:2 Баррейро – 50'
Германия - Бундеслига. 18-й тур
23 января 2021, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
0 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Баку – 35'
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