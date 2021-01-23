«Вест Хэм», «Шеффилд», «Суонси» и «Брайтон» вышли в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Донкастер Роверс». Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась со счётом 4:0.
На 2-й минуте встречи счёт открыл защитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс. Второй гол лондонской команды забил украинский форвард Андрей Ярмоленко. Эндрю Батлер довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте Оладапо Афолаян забил четвёртый гол «Вест Хэма».
«Вест Хэм Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии. В эту стадию турнира также пробились «Барнсли», «Брайтон», «Бристоль Сити», «Суонси» и «Шеффилд Юнайтед».
Результаты других матчей 1/16 финала турнира:
«Барнсли» — «Норвич» — 1:0
«Брайтон» — «Блэкпул» — 2:1
«Миллуол» — «Бристоль Сити» — 0:3
«Суонси» — «Ноттингем Форест» — 5:1
«Шеффилд Юнайтед» — «Плимут» — 2:1
- 23 января 2021
-
20:09
-
20:04
-
19:53
-
19:24
-
19:22
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:43
-
18:08
-
18:03
-
17:50
-
17:39
-
17:21
-
17:09
-
16:47
-
16:26
-
16:20
-
15:56
-
15:45
-
15:39
-
15:29
-
15:24
-
15:16
-
14:59
-
14:27
-
14:13
-
14:00
-
13:49
-
13:34
-
13:29
-
13:28
-
13:08
-
12:59