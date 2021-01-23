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«Вест Хэм», «Шеффилд», «Суонси» и «Брайтон» вышли в 1/8 финала Кубка Англии

«Вест Хэм», «Шеффилд», «Суонси» и «Брайтон» вышли в 1/8 финала Кубка Англии
Футбол / Англия 0
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В матче 1/16 финала Кубка Англии «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Донкастер Роверс». Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась со счётом 4:0.

На 2-й минуте встречи счёт открыл защитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс. Второй гол лондонской команды забил украинский форвард Андрей Ярмоленко. Эндрю Батлер довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте Оладапо Афолаян забил четвёртый гол «Вест Хэма».

«Вест Хэм Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии. В эту стадию турнира также пробились «Барнсли», «Брайтон», «Бристоль Сити», «Суонси» и «Шеффилд Юнайтед».

Результаты других матчей 1/16 финала турнира:

«Барнсли» — «Норвич» — 1:0

«Брайтон» — «Блэкпул» — 2:1

«Миллуол» — «Бристоль Сити» — 0:3

«Суонси» — «Ноттингем Форест» — 5:1

«Шеффилд Юнайтед» — «Плимут» — 2:1

Кубок Англии. 1/16 финала
23 января 2021, суббота. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
4 : 0
Донкастер Роверс
Донкастер
1:0 Форнальс – 2'   2:0 Ярмоленко – 32'   3:0 Батлер – 53' (автогол)   4:0 Афолаян – 78'
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