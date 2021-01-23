Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челтенхэм» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Виллиан всего два раза попал в створ в 20 матчах за «Арсенал»

Виллиан всего два раза попал в створ в 20 матчах за «Арсенал»
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Арсенала» Виллиан провёл 20 матчей в составе «канониров», всего два раза попал в створ и, соответственно, не забил голов, сообщает Squawka.

Напомним, 32-летний бразильский футболист подписал с «канонирами» контракт, рассчитанный на три года. За команду Виллиан выступает под 12-м номером. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги форвард провёл 14 матчей и отдал три голевые передачи.

Виллиан защищал цвета «Челси» с 2013 года, а до этого выступал за «Анжи», «Шахтёр» и «Коринтианс». В сборную Бразилии вызывается с 2011 года. В минувшем сезоне принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов (4 – с пенальти), отдал 7 результативных передач и получил 4 жёлтые карточки.

Дини: Виллиана начали критиковать за игру в «Арсенале», хотя этого больше заслуживает Пепе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021