Виллиан всего два раза попал в створ в 20 матчах за «Арсенал»
Нападающий лондонского «Арсенала» Виллиан провёл 20 матчей в составе «канониров», всего два раза попал в створ и, соответственно, не забил голов, сообщает Squawka.
Напомним, 32-летний бразильский футболист подписал с «канонирами» контракт, рассчитанный на три года. За команду Виллиан выступает под 12-м номером. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги форвард провёл 14 матчей и отдал три голевые передачи.
Виллиан защищал цвета «Челси» с 2013 года, а до этого выступал за «Анжи», «Шахтёр» и «Коринтианс». В сборную Бразилии вызывается с 2011 года. В минувшем сезоне принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов (4 – с пенальти), отдал 7 результативных передач и получил 4 жёлтые карточки.
Дини: Виллиана начали критиковать за игру в «Арсенале», хотя этого больше заслуживает Пепе
Рекомендуем вам
- 23 января 2021
-
21:37
-
21:14
-
21:09
-
21:07
-
21:01
-
20:56
-
20:44
-
20:35
-
20:30
-
20:24
-
20:22
-
20:09
-
20:04
-
19:53
-
19:24
-
19:22
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:43
-
18:08
-
18:03
-
17:50
-
17:39
-
17:21
-
17:09
-
16:47
-
16:26
-
16:20
-
15:56
-
15:45
-
15:39
-
15:29
-
15:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам