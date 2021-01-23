Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт вылечился от коронавируса, сообщает официальный сайт туринского клуба.



«В соответствии с протоколом Маттейс де Лигт прошёл два контрольных теста на COVID-19 с отрицательными результатами. Таким образом, игрок выздоровел и больше не находится в режиме изоляции. Он присоединится к команде сегодня вечером и будет включён в список на завтрашний матч», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.



Завтра, 24 января, «Ювентус» в матче 19-го тура итальянской Серии А примет «Болонью». Начало — в 14:30 мск. По итогам 17 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 33 очка и находится на шестом месте в турнирной таблице. Подопечные Андреа Пирло являются действующими чемпионами страны.

Михайлович заявил, что «Болонья» будет играть на победу в матче с «Ювентусом»