Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт вылечился от коронавируса
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт вылечился от коронавируса, сообщает официальный сайт туринского клуба.
«В соответствии с протоколом Маттейс де Лигт прошёл два контрольных теста на COVID-19 с отрицательными результатами. Таким образом, игрок выздоровел и больше не находится в режиме изоляции. Он присоединится к команде сегодня вечером и будет включён в список на завтрашний матч», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Завтра, 24 января, «Ювентус» в матче 19-го тура итальянской Серии А примет «Болонью». Начало — в 14:30 мск. По итогам 17 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 33 очка и находится на шестом месте в турнирной таблице. Подопечные Андреа Пирло являются действующими чемпионами страны.
Михайлович заявил, что «Болонья» будет играть на победу в матче с «Ювентусом»
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