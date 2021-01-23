Николич прокомментировал победу «Локомотива» в первом матче на сборах

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги первого товарищеского матча на сборе в Испании с «Велесом» из Малаги (4:1).



«Удалось ли реализовать то, что отрабатываем на тренировках? Думаю, да. Но это лишь первая товарищеская игра, чтобы её серьёзно анализировать. Футболисты хорошо поработали на поле в плане физики. Было много хороших моментов, были плохие. Мы работаем на сборах всего десять дней. Мы отошли от схемы 4-4-2. Сегодня была одна из схем, которую мы будем использовать по ходу сезона. Молодые игроки, которые вышли на 60-й минуте, уже долго тренируются с нами. У них хорошее будущее», — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

В товарищеском матче на сборах в Испании «Локомотив» разгромил «Велес-Малагу». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 4:1.