Артета объяснил отсутствие Обамеянга в заявке на матч Кубка Англии с «Саутгемптоном»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета после проигрыша «канониров» в матче 4-го раунда Кубка Англии с «Саутгемптоном» (0:1) рассказал о причинах отсутствия в заявке на матч нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.



«Пьер-Эмерик Обамеянг отсутствовал сегодня по личным причинам, о которых не могу сказать. Не знаю, сможет ли он вернуться в расположение команды к матчу 20-го тура английской Премьер-лиги с „Саутгемптоном“. Пьер-Эмерик должен решить проблему личного характера. Посмотрим, как будут развиваться события.



Все в команде должны его поддержать. Его отсутствие займёт какое-то время. Это сейчас необходимо, потому что личная жизнь в данной ситуации является приоритетом для любого человека», — приводит слова наставника «Арсенала» Sky Sports.



Сегодня, 23 января, в матче 4-го раунда Кубка Англии «канониры» в гостях уступили «Саутгемптону» (0:1) — на 24-й минуте встречи бразильский защитник «канониров» Габриэль отправил мяч в свои ворота.



Матч 20-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Арсенал» состоится 26 января. Начало — в 23:15.

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