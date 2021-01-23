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Артета объяснил отсутствие Обамеянга в заявке на матч Кубка Англии с «Саутгемптоном»

Артета объяснил отсутствие Обамеянга в заявке на матч Кубка Англии с «Саутгемптоном»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета после проигрыша «канониров» в матче 4-го раунда Кубка Англии с «Саутгемптоном» (0:1) рассказал о причинах отсутствия в заявке на матч нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

«Пьер-Эмерик Обамеянг отсутствовал сегодня по личным причинам, о которых не могу сказать. Не знаю, сможет ли он вернуться в расположение команды к матчу 20-го тура английской Премьер-лиги с „Саутгемптоном“. Пьер-Эмерик должен решить проблему личного характера. Посмотрим, как будут развиваться события.

Все в команде должны его поддержать. Его отсутствие займёт какое-то время. Это сейчас необходимо, потому что личная жизнь в данной ситуации является приоритетом для любого человека», — приводит слова наставника «Арсенала» Sky Sports.

Сегодня, 23 января, в матче 4-го раунда Кубка Англии «канониры» в гостях уступили «Саутгемптону» (0:1) — на 24-й минуте встречи бразильский защитник «канониров» Габриэль отправил мяч в свои ворота.

Матч 20-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Арсенал» состоится 26 января. Начало — в 23:15.

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