«Рубин» показал посвящение новичков

Пресс-служба казанского «Рубина» выложила в «Твиттере» видео посвящения в рубиновцы Хван Ин Бёма, Григория Зотова и Мицуки Саито. Все трое исполнили по песне.
В августе «Рубин» подписал контракт с 23-летним центральным полузащитником «Ванкувер Уайткэпс» и сборной Южной Кореи Хван Ин Бёмом.
Защитник Григорий Зотов в августе присоединился к казанскому клубу в статусе свободного агента. Он выступал за клубы «Локомотив-2» (Москва), «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк), белгородский «Салют», донецкий «Металлург», махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань», самарские «Крылья Советов» и «Оренбург».
В декабре «Рубин» объявил о переходе полузащитника «Сенан Бельмаре» Мицуки Саито. Российский клуб арендовал игрока на полтора года, прописав в соглашении пункт о выкупе прав.
- 23 января 2021
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