«Интер» на выезде не смог обыграть «Удинезе»

«Удинезе» принимал «Интер» в матче 19-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась вничью — 0:0.

В матче было показано пять жёлтых карточек (три — игрокам «Удинезе», две — футболистам «Интера»). Главным арбитром встречи был Фабио Мареска, ассистировали ему Давиде Империале и Родольфо Ди Вуоло. Резервным рефери был Франческо Фурно.

«Интер» по итогам 19 туров итальянской Серии А набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» (18) — на 14-м месте в турнирной таблице. Лидером соревнования является «Милан» (43). В тройку лидеров чемпионата страны входит также «Рома» (37). В случае победы «Интер» догнал бы «Милан» по набранным очкам.