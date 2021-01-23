«Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Ньюкасл Юнайтед» на перенесённый матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого матча.



«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингс, Кэш, Накамба, Дуглас Луис, Баркли, Грилиш, Б. Траоре, Уоткинс.



Запасные: Хитон, Эль-Мухамади, Энгельс, Тейлор, Гильберт, Эль-Гази, Дэвис, Хассан, Рэмси.



«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Манкильо, Ласселлс, Шёр, Льюис, Хендрик, Шелви, Хэйден, Альмирон, Кэрролл, Уилсон.



Запасные: Дубравка, Крафт, Фрейзер, Сент-Максимен, Мэттью Лонгстафф, Мёрфи, Ритчи, Гейл, Жоэлинтон.



«Астон Вилла» набрала в 16 матчах 26 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (19) — на 15-м месте. Лидером АПЛ является «Манчестер Юнайтед» (40).