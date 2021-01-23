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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Челтнем Таун» в 4-м раунде Кубка Англии

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Челтнем Таун» в 4-м раунде Кубка Англии
Футбол / Англия 0
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В Челтнеме на стадионе «Уэддон Роуд» состоялся матч 4-го раунда Кубка Англии «Челтнем Таун» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Счёт был открыт хозяевами на 59-й минуте мачта — с передачи нападающего Джорджа Ллойда отличился форвард Алфи Мэй. Для 27-летнего англичанина это уже четвёртый гол в четвёртом матче текущего розыгрыша Кубка Англии. «Горожане» отыгрались на 81-й минуте — гол на счету полузащитника Фила Фодена. А уже через три минуты бразильский нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус вывел гостей вперёд. Окончательный счёт, на 94-й минуте, установил полузащитник «Сити» Ферран Торрес.

«Челтнем Таун» представляет Лигу 2, четвёртый по рангу дивизион английского футбола.

В 5-м раунде Кубка Англии (1/8 финала) «Манчестер Сити» в гостях встретится с «Суонси Сити». Матчи этой стадии турнира пройдут с 8 по 11 февраля.

Кубок Англии. 1/16 финала
23 января 2021, суббота. 20:30 МСК
Челтнем Таун
Челтнем
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мэй – 59'   1:1 Фоден – 81'   1:2 Жезус – 84'   1:3 Торрес – 90+4'
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