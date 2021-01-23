Дешам допустил, что Зидан может сменить его на посту тренера сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил мнение, что наставник мадридского «Реала» и экс-игрок национальной команды Зинедин Зидан может сменить его на посту тренера сборной.

«Да, я знаю, это будет проговариваться постоянно. С того момента как он решил стать тренером, причём тренером клуба, он может пройти полный цикл. Зидан был ключевым игроком сборной. Зизу —это Зизу. После всего, что он сделал… Зизу — это Зизу», — цитирует Дешама RMC Sport.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции Евро-2020 перенесли на 2021 год. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. Финал чемпионата Европы состоится в столице Великобритании.



Напомним, в 2018 году сборная Франции стала чемпионом мира.