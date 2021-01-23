Гасперини ответил на вопрос о возможном переходе Гомеса в «Севилью»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника команды Алехандро Гомеса в «Севилью».

«Гомес — в «Севилью»? Я ещё ничего не знаю… Но куда бы он ни перешёл, я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Гасперини итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Сообщалось, что спортивный директор «Севильи» Мончи является поклонником футбольного таланта Гомеса, поэтому инициатива приобрести аргентинца исходит именно от него.



Гомес хочет продолжить карьеру в Италии, но «Аталанта» не горит желанием усиливать прямых конкурентов и намерена продать Алехандро в клуб из другой лиги. В связи с этим бергамаски даже готовы сделать «Севилье» скидку на игрока. Transfermarkt оценивает его в € 15 млн.



Напомним, ранее у Гомеса произошёл конфликт с тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, после чего атакующий хавбек принял решение проводить тренировки отдельно от команды.