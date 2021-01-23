Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гасперини ответил на вопрос о возможном переходе Гомеса в «Севилью»

Гасперини ответил на вопрос о возможном переходе Гомеса в «Севилью»
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника команды Алехандро Гомеса в «Севилью».

«Гомес — в «Севилью»? Я ещё ничего не знаю… Но куда бы он ни перешёл, я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Гасперини итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Сообщалось, что спортивный директор «Севильи» Мончи является поклонником футбольного таланта Гомеса, поэтому инициатива приобрести аргентинца исходит именно от него.

Гомес хочет продолжить карьеру в Италии, но «Аталанта» не горит желанием усиливать прямых конкурентов и намерена продать Алехандро в клуб из другой лиги. В связи с этим бергамаски даже готовы сделать «Севилье» скидку на игрока. Transfermarkt оценивает его в € 15 млн.

Напомним, ранее у Гомеса произошёл конфликт с тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, после чего атакующий хавбек принял решение проводить тренировки отдельно от команды.

«Аталанта» без Миранчука разгромила «Милан»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021