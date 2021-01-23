Приоритет «Ливерпуля» — продление контракта с ван Дейком, а не с Салахом

Руководство «Ливерпуля» считает, что приоритетной целью менеджмента красных на ближайшее время должно стать продление контракта с защитником Вирджилом ван Дейком.
По сообщениям Eurosport, именно трудовой договор нидерландца вызывает большую заинтересованность у мерсисайдцев, нежели переподписание контракта с нападающим Мохамедом Салахом, желающим получить прибавку к зарплате.
Как сообщается, по новому контракту ван Дейк будет получат около € 250 тыс. в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мерсисайдцев. На данный момент самым высоким окладом в «Ливерпуле» является как раз оклад 28-летнего египтянина по контракту, согласно которому он получает около € 225 тыс. в неделю.
«Ливерпуль» начнёт работать над продлением контракта с Мохамедом Салахом только после подписания соглашения с ван Дейком. Контракты обоих футболистов действуют до 30 июня 2023 года.
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