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Приоритет «Ливерпуля» — продление контракта с ван Дейком, а не с Салахом

Приоритет «Ливерпуля» — продление контракта с ван Дейком, а не с Салахом
Футбол / Англия 0
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Руководство «Ливерпуля» считает, что приоритетной целью менеджмента красных на ближайшее время должно стать продление контракта с защитником Вирджилом ван Дейком.

По сообщениям Eurosport, именно трудовой договор нидерландца вызывает большую заинтересованность у мерсисайдцев, нежели переподписание контракта с нападающим Мохамедом Салахом, желающим получить прибавку к зарплате.

Как сообщается, по новому контракту ван Дейк будет получат около € 250 тыс. в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мерсисайдцев. На данный момент самым высоким окладом в «Ливерпуле» является как раз оклад 28-летнего египтянина по контракту, согласно которому он получает около € 225 тыс. в неделю.

«Ливерпуль» начнёт работать над продлением контракта с Мохамедом Салахом только после подписания соглашения с ван Дейком. Контракты обоих футболистов действуют до 30 июня 2023 года.

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