Приоритет «Ливерпуля» — продление контракта с ван Дейком, а не с Салахом

Руководство «Ливерпуля» считает, что приоритетной целью менеджмента красных на ближайшее время должно стать продление контракта с защитником Вирджилом ван Дейком.



По сообщениям Eurosport, именно трудовой договор нидерландца вызывает большую заинтересованность у мерсисайдцев, нежели переподписание контракта с нападающим Мохамедом Салахом, желающим получить прибавку к зарплате.



Как сообщается, по новому контракту ван Дейк будет получат около € 250 тыс. в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мерсисайдцев. На данный момент самым высоким окладом в «Ливерпуле» является как раз оклад 28-летнего египтянина по контракту, согласно которому он получает около € 225 тыс. в неделю.



«Ливерпуль» начнёт работать над продлением контракта с Мохамедом Салахом только после подписания соглашения с ван Дейком. Контракты обоих футболистов действуют до 30 июня 2023 года.

Мохамед Салах: хочу задержаться в «Ливерпуле» как можно дольше, но всё в руках клуба