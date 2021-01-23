«Монако» — «Марсель»: Головин начнёт матч на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы «Монако» и «Марселя» на матч 21-го тура Лиги 1. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оказался в числе запасных.



«Монако»: Лекомт, Кайо, Бадияшиле, Марипан, Сидибе, Диоп, Чуаэмени, Фофана, Агилар, Бен Йеддер, Фолланд.

Запасные: Манноне, Туре, Головин, Диатта, Дисаси, Йоветич, Матацо, Матсима, Пеллегри.

«Марсель»: Манданда, Лирола, Балерди, Гонсалес, Чалета-Цар, Сакаи, Кюизанс, Гуйе, Товен, Радоньич, Бенедетто.

Запасные: Пеле, де Лима, Хауи, Аке, Нагатомо, Перрен, Жермен, Милик, Пайе.

Начало матча — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Монако» — «Марсель».