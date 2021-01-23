Гасперини — о победе над «Миланом»: один из лучших матчей «Аталанты» за время моей работы

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после разгромной победы в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (3:0).

«Иличич провёл отличную встречу, хотя были ситуации, когда он мог сыграть лучше. У всех был отличный матч. Это одно из наших лучших выступлений с тех пор, как я здесь. После встречи с «Ливерпулем», в которой было пропущено пять мячей дома, мы внесли необходимые изменения. Мы сильнее давим на оппонентов, что позволяет нам держать оборону, и мы делаем это уже несколько недель.

Пока нужно оставаться в районе четвёрки, потому что мы занимали третье место в течение двух лет подряд. Думаю, что мы сможем сделать это снова. Будет очень сложно. «Интер», «Рома», «Наполи», «Милан» — все усилились. Если вы хотите заставить меня говорить о Скудетто, то у вас ничего не получится!» — цитирует Гасперини Football Italia.