Чалов — о голе в контрольном матче: пекарь же не радуется, когда выпекает хлеб

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился эмоциями после разгромной победы (7:0) в контрольном матче со сборной свободных агентов. Россиянин забил первый гол в ворота соперника.
«Рядовой тренировочный матч. В целом мы сейчас не смотрим на результат, главное — правильная подготовка. Команда под нагрузками, поэтому играть нам нравится больше, чем тренироваться. Лёгкий ли забитый гол? Да, всё сделала команда, оставалось только попасть по пустым воротам. Ничего особенного в этом мяче не вижу. Я нападающий и должен забивать в каждом матче. Пекарь же не радуется, когда выпекает хлеб.
Не могу сказать, что стало легче. Идет серьёзная нагрузка. Что-то новое всегда полезно. Сейчас сложно всё это оценивать, в чемпионате будет понятно. Такие матчи — часть сборов. Главное — голы в чемпионате", — цитирует Чалова пресс-служба клуба.
- 23 января 2021
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