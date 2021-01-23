Нападающий «Астон Виллы» забил гол после грубой ошибки обороны «Ньюкасла». Видео

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» проходит перенесённый матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед». Идёт 20-я минута матча, счёт 1:0 в пользу бирмингемцев.
Счёт был открыт хозяевами на 13-й минуте матча. После прострела с левого фланга атаки в центр штрафной «Ньюкасла» защитник гостей Фабиан Шёр при попытке сыграть на перехвате поднял «парашют» над своей штрафной, на который первым среагировал нападающий Олли Уоткинс и головой поразил ворота соперника.
Для 25-летнего англичанина это уже 7-й гол в нынешнем сезоне АПЛ.
«Астон Вилла» набрала в 16 матчах 26 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (19) — на 15-м месте. Лидером АПЛ является «Манчестер Юнайтед» (40).
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