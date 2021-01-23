Гвардиола — о матче с «Челтнем Таун»: их футболисты выше и лучше нас при игре головой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу «горожан» в матче 4-го раунда Кубка Англии с «Челтнем Таун» (3:1).
«Я не унывал даже при счете 0:1. Уже с первых минут у нас были явные моменты отличиться. Когда соперник выходит вперёд, становится непросто, но мы вовремя сравняли счёт, хоть это было и трудно. Мы были терпеливы, и в итоге нам хватило уровня обеспечить нужную разницу.
Они использовали своё преимущество в штрафной. Футболисты «Челтнем Таун» выше ростом и лучше нас при игре на втором этаже. Перед матчем мы показывали нашим игрокам видео о том, как решить эту проблему, но сложно контролировать это во время матча.
Следующий матч — с «Вест Бромвичем». Нам будет сложно. Сэм Эллардайс очень опытен и шаг за шагом улучшает игру своей команды», — приводит слова Гвардиолы BBC.
«Челтнем Таун» представляет Лигу 2, четвёртый по рангу дивизион английского футбола.
В 5-м раунде Кубка Англии (1/8 финала) «Манчестер Сити» в гостях встретится с «Суонси Сити». Матчи этой стадии турнира пройдут с 8 по 11 февраля.
Матч 20-го тура АПЛ «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 26 января. Начало — в 23:15 мск.
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