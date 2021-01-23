Пиоли прокомментировал разгромное поражение «Милана» в матче с «Аталантой»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал разгромное поражение (0:3) в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Аталантой».
«Аталанта» — единственная команда, которую мы не можем обыграть. Они играли хорошо и заслуженно победили. У нас было хорошее начало, но пенальти завершил встречу. Мы могли сделать что-то большее, но у нас не получилось. Достоинства «Аталанты» очевидны. Этот чемпионат очень сложный», — цитирует Пиоли Sky Sport Italia.
На 26-й минуте матча счёт открыл защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро. В начале второго тайма полузащитник Йосип Иличич реализовал пенальти. На 77-й минуте форвард бергамасков Дуван Сапата довёл счёт до разгромного.
«Аталанта» набрала 36 очков и поднялась на четвёртое место в таблице Серии А. «Милан» (43) занимает первое место.
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