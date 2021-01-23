Конте рассказал, почему судья удалил его на последних минутах матча с «Удинезе»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал своё удаление в добавленное время матча с «Удинезе» (0:0).

«У нас возникли разногласия по поводу количества добавленного времени за остановки в матче. Я считал, что в этой ситуации четырёх минут недостаточно. Рефери дал мне жёлтую карточку, а затем решил удалить меня. Судья принимает решения, и мы должны их принимать, даже если мы не согласны с ними», — цитирует Конте Football Italia.

«Удинезе» в матче 19-го тура итальянской Серии А принимал «Интер». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась вничью — 0:0. В матче было показано пять жёлтых карточек (три — игрокам «Удинезе», две — футболистам «Интера»). Главным арбитром встречи был Фабио Мареска, ассистировали ему Давиде Империале и Родольфо Ди Вуоло. Резервным рефери был Франческо Фурно.