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Видео голевой комбинации «Астон Виллы», завершившейся ударом в касание под перекладину

Видео голевой комбинации «Астон Виллы», завершившейся ударом в касание под перекладину
Футбол / Англия 0
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В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» проходит перенесённый матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед». После первого тайма счёт 2:0 в пользу бирмингемцев.

Хозяева увеличили преимущество на 42-й минуте. После розыгрыша углового капитан «Виллы» Джек Грилиш выкатил мяч с левого фланга в центр на линию чужой штрафной, откуда нападающий Бертран Траоре ударом в касание с рикошетом от перекладины отправил мяч точно в цель.

Видео гола Бертрана Траоре

Это четвёртый гол в АПЛ-2020/2021 для 25-летнего футболиста из Буркина-Фасо.

«Астон Вилла» набрала в 16 матчах 26 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (19) — на 15-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (40).

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