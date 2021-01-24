Видео голевой комбинации «Астон Виллы», завершившейся ударом в касание под перекладину
В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» проходит перенесённый матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед». После первого тайма счёт 2:0 в пользу бирмингемцев.
Хозяева увеличили преимущество на 42-й минуте. После розыгрыша углового капитан «Виллы» Джек Грилиш выкатил мяч с левого фланга в центр на линию чужой штрафной, откуда нападающий Бертран Траоре ударом в касание с рикошетом от перекладины отправил мяч точно в цель.
Это четвёртый гол в АПЛ-2020/2021 для 25-летнего футболиста из Буркина-Фасо.
«Астон Вилла» набрала в 16 матчах 26 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (19) — на 15-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (40).
Рекомендуем вам
- 24 января 2021
-
00:50
-
00:42
-
00:28
-
00:25
-
00:25
-
00:05
-
00:04
-
00:01
- 23 января 2021
-
23:53
-
23:51
-
23:33
-
23:29
-
23:28
-
23:26
-
23:13
-
22:57
-
22:46
-
22:45
-
22:41
-
22:34
-
22:33
-
22:28
-
22:27
-
22:17
-
22:05
-
21:56
-
21:55
-
21:55
-
21:37
-
21:14
-
21:09
-
21:07
-
21:01
-
20:56
-
20:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам