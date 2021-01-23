Эден Азар забил в Примере впервые с октября 2020 года
Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар забил гол в матче 20-го тура с «Алавесом» (3:0, перерыв). Этот гол стал для бельгийского форварда первым с конца октября 2020 года.
Забитый Азаром мяч стал вторым для него в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Дебютный гол в Ла Лиге бельгиец забил в матче 8-го тура с «Уэской» (4:1) 31 октября 2020 года. Эдену удалось также стать автором гола в Лиге чемпионов, в еврокубковом турнире он провёл три матча.
Эден Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний бельгиец, испытывающий проблемы из-за травм, принял участие всего в 7 матчах испанской Примеры и забил 2 гола.
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