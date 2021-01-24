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«Фиорентина» обыграла «Кротоне», Рибери отдал голевой пас

«Фиорентина» обыграла «Кротоне», Рибери отдал голевой пас
Футбол / Италия 0

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» переиграла Кротоне. Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 2:1.

На 20-й минуте матча счёт открыл полузащитник «фиалок» Джакомо Бонавентура. Затем преимущество «Фиорентины» увеличил нападающий Душан Влахович, ему ассистировал полузащитник Франк Рибери. Во втором тайме нападающий «Кротоне» Симеон Нванкво сократил разрыв в счёте, голевую передачу отдал Педру Перейра.

«Фиорентина» в 20 матчах набрала 21 очко и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Кротоне» (12) занимает 20-е место.

Напомним, «Фиорентина» и «Спартак» достигли принципиальной договорённости по трансферу форварда Александра Кокорина. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн.

Италия - Серия А. 19-й тур
23 января 2021, суббота. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Кротоне
Кротоне
1:0 Бонавентура – 20'   2:0 Влахович – 32'   2:1 Нванкво – 66'
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