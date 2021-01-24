«Фиорентина» обыграла «Кротоне», Рибери отдал голевой пас

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» переиграла Кротоне. Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 2:1.

На 20-й минуте матча счёт открыл полузащитник «фиалок» Джакомо Бонавентура. Затем преимущество «Фиорентины» увеличил нападающий Душан Влахович, ему ассистировал полузащитник Франк Рибери. Во втором тайме нападающий «Кротоне» Симеон Нванкво сократил разрыв в счёте, голевую передачу отдал Педру Перейра.

«Фиорентина» в 20 матчах набрала 21 очко и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Кротоне» (12) занимает 20-е место.

Напомним, «Фиорентина» и «Спартак» достигли принципиальной договорённости по трансферу форварда Александра Кокорина. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн.