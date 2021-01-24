Головин сделал голевой пас в матче с «Марселем» спустя 2 минуты после выхода на замену
Полузащитник «Монако» Александр Головин сделал голевой пас в матче 21-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» спустя две минуты после выхода на замену. Россиянин начал матч на скамейке запасных, однако вышел на поле в дебюте второй половины встречи, заменив Рубена Агилара.
Александр выполнил навес с углового, и его передачу замкнул защитник монегасков Гильермо Марипан. В данный момент счёт в матче «Монако» — «Марсель» 1:1. У гостей автором гола стал Неманя Радонич. Мяч был забит на 12-й минуте встречи.
Полузащитник Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. Головин вызывается в сборную России с 2015 года.
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