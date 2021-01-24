«Астон Вилла» дома обыграла «Ньюкасл Юнайтед» в перенесённом матче 11-го тура АПЛ

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся перенесённый матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась победой бирмингемцев со счётом 2:0.
Счёт был открыт хозяевами на 13-й минуте матча. После ошибки защитника «Ньюкасл Юнайтед» Фабиана Шёра нападающий Олли Уоткинс головой поразил ворота соперника.
На 42-й минуте хозяева увеличили преимущество. Капитан «Виллы» Джек Грилиш выкатил мяч с левого фланга в центр на линию чужой штрафной, откуда нападающий Бертран Траоре ударом в касание с рикошетом от перекладины отправил мяч точно в цель.
«Астон Вилла» в 17 матчах набрала 29 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (19) — на 16-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (40).
Матч второго круга «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» запланирован на 13 марта.
- 24 января 2021
-
02:12
-
01:42
-
01:23
-
00:54
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:28
-
00:25
-
00:25
-
00:05
-
00:04
-
00:01
- 23 января 2021
-
23:53
-
23:51
-
23:33
-
23:29
-
23:28
-
23:26
-
23:13
-
22:57
-
22:46
-
22:45
-
22:41
-
22:34
-
22:33
-
22:28
-
22:27
-
22:17
-
22:05
-
21:56
-
21:55
-
21:55
-
21:37
-
21:14