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«Астон Вилла» дома обыграла «Ньюкасл Юнайтед» в перенесённом матче 11-го тура АПЛ

«Астон Вилла» дома обыграла «Ньюкасл Юнайтед» в перенесённом матче 11-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся перенесённый матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась победой бирмингемцев со счётом 2:0.

Счёт был открыт хозяевами на 13-й минуте матча. После ошибки защитника «Ньюкасл Юнайтед» Фабиана Шёра нападающий Олли Уоткинс головой поразил ворота соперника.

Видео гола Олли Уоткинса

На 42-й минуте хозяева увеличили преимущество. Капитан «Виллы» Джек Грилиш выкатил мяч с левого фланга в центр на линию чужой штрафной, откуда нападающий Бертран Траоре ударом в касание с рикошетом от перекладины отправил мяч точно в цель.

Видео гола Бертрана Траоре

«Астон Вилла» в 17 матчах набрала 29 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (19) — на 16-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (40).

Матч второго круга «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» запланирован на 13 марта.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
23 января 2021, суббота. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Уоткинс – 13'   2:0 Траоре – 42'
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