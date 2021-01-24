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«Монако» обыграл «Марсель», Головин вышел в 2-м тайме и отдал две голевые передачи

«Монако» обыграл «Марсель», Головин вышел в 2-м тайме и отдал две голевые передачи
Футбол / Франция 0
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В матче 21-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Фонвьее и завершилась со счётом 3:1.

На 12-й минуте матча «Марсель» открыл счёт. Неманья Радоньич откликнулся на заброс из глубины в исполнении Чалета-Цара, подхватил мяч, на хорошей скорости ворвался в штрафную и уверенным ударом распечатал ворота «Монако».

Во втором тайме на поле появился российский хавбек Александр Головин и спустя минуту заработал угловой. Головин взялся за подачу от угла поля, доставив мяч в штрафную, где Гильермо Марипан из борьбы пробил головой точно в цель — 1:1.

На 75-й минуте «Монако» вышел вперёд. Головин от угла поля исполнил навес к линии вратарской, где защита «Марселя» не уследила за Орельеном Чуаэми, который головой переправил мяч в сетку ворот. В добавленное время Стеван Йоветич забил третий гол «Монако».

«Монако» одержал четвёртую победу подряд и набрал 39 очков. Команда Нико Ковача занимает четвёртое место в таблице Лиги 1. «Марсель» (32) располагается на шестом месте.

Франция - Лига 1. 21-й тур
23 января 2021, суббота. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 1
Марсель
Марсель
0:1 Радоньич – 12'   1:1 Марипан – 47'   2:1 Чуаэми – 75'   3:1 Йоветич – 90+1'
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