Ибрагимович — Сапате: я забил больше голов, чем ты провёл матчей за всю карьеру

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Милан» проиграл «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Кристиан Ромеро, Йосип Иличич и Дуван Сапата.
Как сообщает Marca, после матча нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вступил в конфликт с форвардом «Аталанты» Дуваной Сапатой.
«Я забил больше голов, чем ты провёл матчей за всю свою карьеру», — сказал Ибрагимович Сапате. Нападающий «Аталанты» проигнорировал насмешку и отвернулся от Ибрагимовича.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович провёл 9 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 1 результативную передачу. Сапата в свою очередь провёл 19 матчей в Серии А, забив 8 голов и сделав 4 результативные передачи.
«Аталанта» набрала 36 очков и поднялась на четвёртое место в таблице Серии А. «Милан» (43) занимает первое место.
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