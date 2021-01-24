Сульшер: я бы не сказал, что ван де Бек счастлив в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о полузащитнике клуба Донни ван де Беке.
«Я бы не сказал, что Донни счастлив. Конечно, он хочет играть больше, но он правильно подходит к своей работе. У нас всё хорошо, и у нас есть игроки, которые действительно хорошо играют на его позиции. Он знает, что важен для нас, и собирается провести много игр», — приводит слова Сульшера Goal.
Напомним, ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из амстердамского «Аякса» в начале сентября 2020 года. Сумма трансфера составила € 40 млн плюс бонусы. Контракт нидерландского футболиста с английским клубом рассчитан на пять лет с возможностью продления ещё на один сезон.
В нынешнем сезоне АПЛ ван де Бек принял участие в 10 матчах (2 в стартовом составе), в которых забил 1 гол.
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