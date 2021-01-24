Бывшему защитнику «Зенита» не хватило золотой медали за победу в Кубке португальской лиги

Прошёл финальный матч Кубка португальской лиги, в котором «Спортинг» встречался с «Брагой». Игра прошла в Лейрия на стадионе «Магалайш Пессоа» и завершилась победой «Спортинга» со счётом 1:0. Победный гол в матче на 41-й минуте забил Педро Порро. Результативной передачей отметился Гонсалу Инасиу.

На церемонии награждения случился неприятный эпизод. Защитнику «Спортина» Луишу Нету, который знаком российским болельщикам по выступлению за «Зенит», не хватило золотой медали. Как сообщает Jn.pt, президент Лиги решил не вручать Нету медаль, чтобы награду получили главный тренер клуба Рубен Аморин и капитан Себастьян Коутс.

Нету защищал цвета «Зенита» с 2013 по 2019 год, вместе с которым дважды выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Напомним, в полуфинале Кубка Португалии «Спортинг» обыграл «Порту» со счётом 2:1, а «Брага» одержала победу в матче с «Бенфикой» со счётом 2:1.