Победы россиян на UFC 257 и ассистентский дубль Головина за «Монако». Главное к утру

Победы российских бойцов на UFC 257, две передачи Головина в матче «Монако» — «Марсель», бронза россиян на этапе Кубка мира по биатлону и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата»
1. «Аталанта» без Миранчука разгромила «Милан».
2. Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ в Антхольце.
3. Норвежцы заняли весь пьедестал в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти, Большунов — 5-й.
4. ЦСКА и «Ницца» согласовали аренду полузащитника Данило.
5. «Йокерит» в Москве обыграл ЦСКА.
6. Хабиб рассказал об ошибке, допущенной в поединке с Макгрегором.
7. «Монако» обыграл «Марсель», Головин вышел во 2-м тайме и отдал две голевые передачи.
8. Царукян единогласным решением победил Фревола на турнире UFC 257.
9. Евлоев победил Ленца на турнире UFC 257.
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