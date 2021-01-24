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Победы россиян на UFC 257 и ассистентский дубль Головина за «Монако». Главное к утру

Победы российских бойцов на UFC 257, две передачи Головина в матче «Монако» — «Марсель», бронза россиян на этапе Кубка мира по биатлону и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата»

1. «Аталанта» без Миранчука разгромила «Милан».

2. Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ в Антхольце.

3. Норвежцы заняли весь пьедестал в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти, Большунов — 5-й.

4. ЦСКА и «Ницца» согласовали аренду полузащитника Данило.

5. «Йокерит» в Москве обыграл ЦСКА.

6. Хабиб рассказал об ошибке, допущенной в поединке с Макгрегором.

7. «Монако» обыграл «Марсель», Головин вышел во 2-м тайме и отдал две голевые передачи.

8. Царукян единогласным решением победил Фревола на турнире UFC 257.

9. Евлоев победил Ленца на турнире UFC 257.