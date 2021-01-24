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«Дефенса и Хустисия» впервые завоевала Южноамериканский кубок, разгромив в финале «Ланус»

«Дефенса и Хустисия» впервые завоевала Южноамериканский кубок, разгромив в финале «Ланус»
Футбол / Южная Америка 0

Аргентинский «Ланус» принимал аргентинскую команду «Дефенса и Хустисия» в финале Южноамериканского кубка. Встреча проходила на стадионе «Марио Альберто Кемпес» в Кордове (Аргентина) и завершилась крупной победой гостей со счётом 3:0.

«Дефенса и Хустисия» открыла счёт на 34-й минуте встречи. Гол забил защитник Адонис Фриас, ему ассистировал нападающий Вальтер Боу. На 62-й минуте гостям удалось увеличить преимущество усилиями форварда Брайана Ромеро. В добавленное ко второму тайму время «Дефенса и Хустисия» довела счёт до разгромного. Точку в матче поставил полузащитник Вашингтон Камачо, голевую передачу отдал защитник Рафаэль Дельгадо.

Таким образом, «Дефенса и Хустисия» впервые завоевала Южноамериканский кубок.

Южноамериканский кубок. Финал
23 января 2021, суббота. 23:00 МСК
Ланус
Ланус, Аргентина
Окончен
0 : 3
Дефенса и Хустисия
Флоренсио Варела, Аргентина
0:1 Фриас – 34'   0:2 Ромеро – 62'   0:3 Камачо – 90+2'
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