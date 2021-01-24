Клопп: ситуация с контрактом Салаха не может повлиять на игру «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с контрактом нападающего Мохамеда Салаха.



«Ситуация с контрактом Салаха не может повлиять на игру „Ливерпуля“. Это обычное явление в футбольном мире. Нам задают вопросы, мы отвечаем — так это работает. Разговор начинаем не мы. Не думаю, что это как-то скажется на сезоне», — приводит слова Клоппа Goal.com.



Напомним, нападающий выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В этом сезоне Мохамед Салах принял участие в 18 встречах за «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. С 2011 года Салах вызывается в национальную команду Египта.

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