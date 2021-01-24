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«Манчестер Юнайтед» предоставил «Олд Траффорд» для обучения вакцинации от коронавируса

«Манчестер Юнайтед» предоставил «Олд Траффорд» для обучения вакцинации от коронавируса
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» предоставил домашний стадион «Олд Траффорд» волонтёрам, которые проходят обучение по вакцинации от коронавируса, сообщает Manchester Evening News.

Доступ будет предоставлен к четырём помещениям арены, которые будут использоваться в качестве тренировочного центра для сотен волонтёров в рамках программы вакцинации от COVID-19 Национальной службы здравоохранения Англии. Вход будет разрешён по выходным дням на протяжении пяти недель. Планируется обучить вакцинации около 30 тысяч добровольцев.

Прошедшие обучение на «Олд Траффорд» будут помогать вакцинировать людей в Манчестере в рамках крупнейшей в истории кампании вакцинации. В Великобритании от болезни скончалось почти 100 тысяч человек.

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