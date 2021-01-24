«Манчестер Юнайтед» предоставил «Олд Траффорд» для обучения вакцинации от коронавируса

«Манчестер Юнайтед» предоставил домашний стадион «Олд Траффорд» волонтёрам, которые проходят обучение по вакцинации от коронавируса, сообщает Manchester Evening News.

Доступ будет предоставлен к четырём помещениям арены, которые будут использоваться в качестве тренировочного центра для сотен волонтёров в рамках программы вакцинации от COVID-19 Национальной службы здравоохранения Англии. Вход будет разрешён по выходным дням на протяжении пяти недель. Планируется обучить вакцинации около 30 тысяч добровольцев.



Прошедшие обучение на «Олд Траффорд» будут помогать вакцинировать людей в Манчестере в рамках крупнейшей в истории кампании вакцинации. В Великобритании от болезни скончалось почти 100 тысяч человек.