Сократис Папастатопулос близок к заключению контракта с «Олимпиакосом»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос близок к подписанию контракта с «Олимпиакосом», сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии. Напомним, 20 января стало известно, что Сократис досрочно расторг контракт с лондонским «Арсеналом». Ранее сообщалось, что в услугах Сократиса заинтересованы римский «Лацио» и «Дженоа».



Сократис перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года. В ходе карьеры он выступал также за бременский «Вердер», «Милан», «Дженоа» и афинский АЕК. С 2008 года вызывается в сборную Греции. В нынешнем сезоне защитник не провёл ни одного матча, поскольку не попал в заявку команды.

Сократис Папастатопулос прокомментировал досрочное расторжение контракта с «Арсеналом»