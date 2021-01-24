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Сократис Папастатопулос близок к заключению контракта с «Олимпиакосом»

Сократис Папастатопулос близок к заключению контракта с «Олимпиакосом»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос близок к подписанию контракта с «Олимпиакосом», сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии. Напомним, 20 января стало известно, что Сократис досрочно расторг контракт с лондонским «Арсеналом». Ранее сообщалось, что в услугах Сократиса заинтересованы римский «Лацио» и «Дженоа».

Сократис перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года. В ходе карьеры он выступал также за бременский «Вердер», «Милан», «Дженоа» и афинский АЕК. С 2008 года вызывается в сборную Греции. В нынешнем сезоне защитник не провёл ни одного матча, поскольку не попал в заявку команды.

Сократис Папастатопулос прокомментировал досрочное расторжение контракта с «Арсеналом»
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