Источник: «Марсель» расторг контракт с Митроглу
«Марсель» расторг контракт с 32-летним нападающим Константиносом Митроглу, сообщает спортивный журналист Робин Байрнер в своём "твиттере".
По информации источника, расторжение соглашения состоялось по обоюдному согласию клуба и футболиста. Его контракт истекал летом 2021 года. В нынешнем сезоне греческий форвард ни разу не вышел на поле.
За годы карьеры Константинос также выступал в составе мёнхенгладбахской «Боруссии», «Олимпиакоса», «Фулхэма», «Бенфики», «Галатасарая» и ПСВ. В сборную Греции приглашается с 2009 года, Костас забил 17 голов в 64 матчах за национальную команду. Митроглу пять раз становился чемпионом Греции.
Недавно «Марсель» подписал нападающего Аркадиуша Милика. Он будет выступать под 19-м номером.
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