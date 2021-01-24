Источник: «Марсель» расторг контракт с Митроглу

«Марсель» расторг контракт с 32-летним нападающим Константиносом Митроглу, сообщает спортивный журналист Робин Байрнер в своём "твиттере".

По информации источника, расторжение соглашения состоялось по обоюдному согласию клуба и футболиста. Его контракт истекал летом 2021 года. В нынешнем сезоне греческий форвард ни разу не вышел на поле.

За годы карьеры Константинос также выступал в составе мёнхенгладбахской «Боруссии», «Олимпиакоса», «Фулхэма», «Бенфики», «Галатасарая» и ПСВ. В сборную Греции приглашается с 2009 года, Костас забил 17 голов в 64 матчах за национальную команду. Митроглу пять раз становился чемпионом Греции.

Недавно «Марсель» подписал нападающего Аркадиуша Милика. Он будет выступать под 19-м номером.