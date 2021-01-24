Сульшер: говорю с Погба открыто и прямо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о взаимоотношениях с полузащитником команды Полем Погба.
«Задача Поля — привести себя в форму и играть в футбол. Моя работа — быть с ним открытым и честным, давать советы. У меня никогда не было с ним проблем. Я говорю с Погба открыто и прямо. У нас всегда были хорошие отношения. Поль из прекрасной семьи, он разумный и понятливый парень. Он понимает и обрабатывает всё, что я говорю», — приводит слова Сульшера Goal.com.
Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» в 2016 году. В нынешнем сезоне французский полузащитник принял участие в 16 матчах чемпионата Англии и забил 3 гола. В составе сборной Франции Погба — чемпион мира (2018) и серебряный призёр чемпионата Европы (2016).
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