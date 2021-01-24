Гвардиола: Фодену нужно быть Фоденом, а не Де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча Кубка Англии с «Челтнем Таун» (3:1) выразил мнение, что полузащитнику Филипу Фодену стоит оставаться собой и не пытаться копировать одноклубника, Кевина Де Брёйне.
«Фил должен быть Филом, а не Кевином Де Брёйне, потому что есть только один Кевин. Ему нужно продолжать делать то, что он делал, когда мы находимся в плохом положении или когда команда проигрывает», — цитирует Гвардиолу Goal.
Напомним, Де Брёйне получил травму подколенного сухожилия и может пропустить до шести недель. Бельгиец имеет шансы пропустить девять матчей «Манчестер Сити», включая первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мёнхенгладбахской «Боруссией». Бельгийский игрок будет работать над возвращением к манчестерскому дерби 6 марта.
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