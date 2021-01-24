Ахмед Муса может заключить контракт с «Вест Бромвичем»

Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса, известный в России по выступлению за ЦСКА, может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Mail.



По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Вест Бромвич». Напомним, Муса пребывает в статусе свободного агента после расторжения соглашения с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Ожидается, что Муса пройдёт медицинский осмотр в клубе 27 января, после чего заключит контракт, рассчитанный до конца сезона-2020/2021.



Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер Сити». В 2018 году нигериец возвращался в московский клуб на правах аренды. В составе «армейцев» форвард трижды чемпион России (сезон-2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2012/2013) и Суперкубка (2013, 2014) страны.