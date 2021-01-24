Ахмед Муса может заключить контракт с «Вест Бромвичем»

Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса, известный в России по выступлению за ЦСКА, может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Mail.
По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Вест Бромвич». Напомним, Муса пребывает в статусе свободного агента после расторжения соглашения с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Ожидается, что Муса пройдёт медицинский осмотр в клубе 27 января, после чего заключит контракт, рассчитанный до конца сезона-2020/2021.
Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер Сити». В 2018 году нигериец возвращался в московский клуб на правах аренды. В составе «армейцев» форвард трижды чемпион России (сезон-2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2012/2013) и Суперкубка (2013, 2014) страны.
- 24 января 2021
-
11:30
-
11:19
-
11:04
-
10:57
-
10:33
-
10:22
-
10:18
-
10:00
-
09:49
-
09:47
-
09:35
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:17
-
09:13
-
05:23
-
04:33
-
04:12
-
03:42
-
02:45
-
02:12
-
01:42
-
01:23
-
00:54
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:28
-
00:25
-
00:25
-
00:05
-
00:04
-
00:01
- 23 января 2021
-
23:53