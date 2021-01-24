Сержиньо Дест: чувствую себя неуверенно

Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест отметил, что не испытывает прежней уверенности.



«Чувствую себя неуверенно. Важно вернуть уверенность и играть так, как раньше. Тогда, думаю, смогу реализовать свой потенциал в полной мере», — приводит слова игрока ESPN.



Сегодня, 24 января, в матче 20-го тура испанской Примеры «Барселона» встречается с «Эльче». Встреча пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Начало матча — в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Эльче» — «Барселона».



«Барселона» в 18 матчах набрала 34 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эльче» (17) — на 18-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (44).

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