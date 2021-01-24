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«Ювентус» — «Болонья»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

«Ювентус» — «Болонья»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
Футбол / Италия 0

Сегодня, 24 января, состоится матч «Ювентус» — «Болонья». Встреча 19-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Болонья».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Юаном Лука Сакки. В бригаду войдут ассистенты Мауро Вивенци и Эмануэле Пренна. Резервный рефери — Давиде Герзини.

Туринский «Ювентус» в 17 встречах набрал 33 очка и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Болонья» (20) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (43). В тройку лидеров турнира входят миланский «Интер» (41) и «Рома» (37).

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