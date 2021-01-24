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Мамаев — о Карпине: не вижу в нём минусов

Мамаев — о Карпине: не вижу в нём минусов
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев высказался о главном тренере команды Валерии Карпине, а также поделился эмоциями от пребывания в Ростове-на-Дону.

«Быстро ли сработался с Карпиным? Да. Георгиевич — отличный тренер, со всеми находит общий язык. Карпин — как человек? Не вижу в нём минусов.

Впечатления о Ростове? Я уже жил на юге, но жизнь в Краснодаре и в Ростове отличается. Ростов-на-Дону — это прям город. Но за полтора года, что я здесь, Хорен Байрамян так и не пригласил меня никуда. Можете прям так и написать. То есть коренной житель Ростова, а ни одного приглашения от него не было! Чувствую себя здесь очень комфортно, посмотрим, как сложится. Ещё бы Хорен приглашал куда-нибудь… Хотя бы на обед», — цитирует Мамаева пресс-служба клуба.

Карпин: сейчас «Ростов» очень далёк от нужных кондиций
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