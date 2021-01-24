«Зенит» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче
«Зенит» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче на первом зимнем сборе в Дубае. Встреча завершилась победой петербургского клуба со счётом 3:0.
Счёт был открыт на второй минуте встречи. Гол забил полузащитник Андрей Мостовой. На 17-й минуте сине-бело-голубые увеличили преимущество усилиями нападающего Станислава Крапухина. На 57-й минуте встречи Мостовой, оформив дубль, довёл счёт до разгромного. Хавбек уверенно реализовал пенальти.
«Зенит» является лидером Российской Премьер-Лиги. Петербургская команда по итогам 19 туров чемпионата России набрала 41 очко. В тройку лидеров соревнования также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35). Подопечные Сергея Семака — действующие чемпионы страны.
Рекомендуем вам
- 24 января 2021
-
12:59
-
12:36
-
12:29
-
12:16
-
12:06
-
11:57
-
11:45
-
11:42
-
11:32
-
11:30
-
11:19
-
11:04
-
10:57
-
10:33
-
10:22
-
10:18
-
10:00
-
09:49
-
09:47
-
09:35
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:17
-
09:13
-
05:23
-
04:33
-
04:12
-
03:42
-
02:45
-
02:12
-
01:42
-
01:23
-
00:54
-
00:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам