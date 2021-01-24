«Зенит» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче на первом зимнем сборе в Дубае. Встреча завершилась победой петербургского клуба со счётом 3:0.

Счёт был открыт на второй минуте встречи. Гол забил полузащитник Андрей Мостовой. На 17-й минуте сине-бело-голубые увеличили преимущество усилиями нападающего Станислава Крапухина. На 57-й минуте встречи Мостовой, оформив дубль, довёл счёт до разгромного. Хавбек уверенно реализовал пенальти.

«Зенит» является лидером Российской Премьер-Лиги. Петербургская команда по итогам 19 туров чемпионата России набрала 41 очко. В тройку лидеров соревнования также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35). Подопечные Сергея Семака — действующие чемпионы страны.